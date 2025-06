No, I'm not a Human Vorschau: Gruselige, verfluchte Kreaturen stellen dein Gewissen auf die Probe

Papers, Please ist ein Spiel, das man mittlerweile als alten Klassiker bezeichnen könnte. Als Grenzwächter entscheidest du, wer in das fiktive Land Arstotzka einreisen darf. Menschen in Not, die vor dem Krieg fliehen, und du bist der Henker, der ihre Pässe mit dem Ausgang ihres Schicksals abstempelt. Papers, Please ist nicht nur verdammt düster und tragisch, sondern auch ein fantastisches und stilvolles Spiel. Kein Wunder also, dass es noch mehr Spiele in dieser Richtung geben wird. Spiele, die sich ausleihen und drehen und wenden und ihr eigenes Ding mit der grundlegenden Mechanik von Papers, Please machen. Not Tonight und Strange Horticulture haben ähnliche Dinge getan, aber die Frage ist, ob das kommende No, I'm not a Human nicht das Spiel ist, das das aufgreift und weiterentwickelt, was Papers, Please so gut gemacht hat.

Der Nachbar klopft an die Tür und sagt dir, dass du niemanden hereinlassen sollst, dem du nicht vertraust. Du darfst auch niemals sagen, dass du allein bist. Eine ungewöhnlich große Sonneneruption hat dazu geführt, dass man tagsüber nicht rausgehen kann, weil es zu heiß ist und nachts die Besucher umherwandern. Die Besucher sehen aus wie der Rest von uns, aber sie sind gefährlich und was auch immer du tust, du willst sie nicht in dein Haus lassen. Wenn du Gesellschaft hast, bleiben sie draußen, aber wenn du alleine bist, brechen sie um jeden Preis ein. Mit anderen Worten, du kannst nicht alleine sein – aber du willst eigentlich gar niemanden hereinlassen. Eine knifflige Situation, um es gelinde auszudrücken.

Mein Bauchgefühl sagt: "Nein, ich will dich nicht reinlassen".

Aber was macht man, wenn es jede Nacht an der Tür klopft? Was machst du, wenn ein einsames Kind auf der Terrasse steht und dich um Hilfe bittet? Wieder einmal hältst du das Leben von Fremden in deinen Händen - genau wie in Papers, Please - aber hier ist der Tod greifbarer und näher am Leben. Du weißt, dass diejenigen, die an deine Tür klopfen, tagsüber Schutz vor der Sonne brauchen, also weißt du, was mit ihnen passieren wird, wenn du sie nicht hereinlässt.

Jeden Morgen berichten die Nachrichten über die Besucher. Am ersten Tag erklären sie, dass die Besucher sehr weiße, makellose und gerade Zähne haben. Am nächsten Tag sagen sie, dass sie Dreck unter den Fingernägeln haben, ein Zeichen dafür, dass sie sich aus dem Boden gegraben haben. Jeden Tag liefern die Nachrichten eine andere Eigenschaft, und mit ihnen in der Gesäßtasche müssen Sie diejenigen befragen, die Sie hereinlassen, um die Möglichkeit, dass einer von ihnen ein Besucher ist, vollständig auszuschließen.

Die morgendlichen Nachrichten enthalten wichtige Informationen, die Ihnen beim Überleben helfen.

Einige der Leute, die an deine Tür klopfen, willst du nicht hereinlassen. Da muss man auf sein Bauchgefühl hören. Aber wenn eine Mutter mit ihrem Kleinkind vor der Tür steht, weint und erklärt, dass der kleine Junge das einzige Kind ist, das sie noch hat, kann man ihnen den Eintritt nicht verweigern, man kann es einfach nicht. Aber dann muss man anfangen, Fragen zu stellen. Sie haben jeden Tag sechs Fragen, die Sie sich stellen müssen. Bitten Sie sie, Ihnen ihre Zähne oder ihre Hände zu zeigen. Das Problem ist, dass auch normale Menschen gebleichte, perfekte Zähne und schmutzige Nägel haben können. Wann entscheiden Sie sich, den Abzug zu betätigen? Wann verliert die Person, die du ausgewählt hast, um sie in dir sicher zu machen, ihre Menschlichkeit? Wer von ihnen ist der Besucher? Ist keiner von ihnen?

All diese Fragen führen zu Ängsten. Was ist richtig und was ist falsch? Wer bist du, dass du über das Leben anderer Menschen entscheidest? Sobald du dich entscheidest, den Abzug zu betätigen und einen Schuss in die Stirn eine Person einschläfern zu lassen, die du für einen Besucher hältst, wirst du nicht wissen, ob du das Richtige getan hast oder ob du einfach nur das Leben eines unschuldigen Menschen beraubt hast. Das ist der Punkt, an dem No, I'm not a Human glänzt. So viele moralische Dilemmata und keine Antworten. Du musst nur das Wissen schlucken, dass das, was du gerade getan hast, falsch gewesen sein könnte, aber gleichzeitig hoffen, dass deine Vibes und die Zeichen, die du gesehen hast, dich in die richtige Richtung geführt haben.

Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Fragen zu stellen.

No, I'm not a Human wird irgendwann im Herbst erscheinen und ich freue mich schon sehr darauf, die ganze Geschichte kennenzulernen. Es ist kein Spiel, bei dem man sich gut fühlt - alles, vom Design über die Musik bis hin zur Geschichte, ist quälend und pechschwarz. Aber diese Erfahrungen sind auch notwendig. Das Medium Gaming ist am besten, wenn es mit Ihrem Gewissen und Ihren Emotionen spielt. Nein, I'm not human hat sich sicherlich entschieden, keine positiven Vibes zu verbreiten, aber Tod, Elend, Angst und Besorgnis sind die Schlagworte. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich etwas schlechter fühlen müssen, empfehle ich Ihnen wirklich, die Demo auf Steam herunterzuladen, während Sie auf die Veröffentlichung der Vollversion warten.