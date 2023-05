No Hard Feelings-Trailer zeigt Jennifer Lawrence, wie sie durch eine Tür rennt

Wir bekommen heutzutage nicht mehr so viele reine Komödienfilme in den Kinos, also ist es leicht, sich zu freuen, wenn einer vorbeikommt. In No Hard Feelings, das Mitte Juni debütiert, wird Jennifer Lawrence eine junge Frau spielen, die die Aufgabe hat, einen jungen Mann aus seinem Schneckenhaus zu holen, bevor er vor dem College geht. Warum, fragst du? Denn Lawrences Charakter ist im Wesentlichen eine erwachsene Versagerin, die sich selbst als Uber-Fahrerin ohne Auto sieht, und die Eltern dieses jungen Mannes versprechen, ihr ein Auto zu geben, wenn sie es schafft, ihren Sohn zu extrovertieren.

Der Film wird am 16. Juni 2023 (am selben Tag wie The Flash) in die Kinos kommen, und davor ist der neueste Red Band-Trailer eingetroffen, der uns einen verwirrten Blick auf den Film gibt, und Junge, es sieht wirklich so aus, als hätte er seine Momente.