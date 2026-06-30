Nivalis wird in Nivalis Nights umbenannt und soll am 29. September erscheinen

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Als es 2021 erstmals vorgestellt wurde, dachten viele von uns, dass Nivalis, der Life-Sim von Ion Lands (den Schöpfern von Cloudpunk), nicht lange brauchen würde, um uns zu erreichen, aber seitdem herrscht es praktisch still, und viele von uns dachten, es könnte den schwierigen Umständen der aktuellen Branche zum Opfer gefallen sein. Glücklicherweise ist das nicht der Fall, und Nivalis taucht nun als Nivalis Nights wieder auf und bestätigt, dass es am 29. September über Steam auf PC erscheinen soll (es wird auch im Epic Games Store verfügbar sein, aber zu einem späteren Zeitpunkt).

"Als unabhängiges Studio bedeutete die Entwicklung dieses Spiels, Hindernisse zu überwinden, denen wir zuvor nie begegnet waren, und wir sind unserer Community für ihre Geduld in den letzten fünf Jahren enorm dankbar", sagt Marko Dieckmann, Creative Director bei ION LANDS. "Heute freuen wir uns sehr, endlich unser offizielles Veröffentlichungsdatum bestätigen zu können, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler ins Spiel eintauchen, Ava treffen und den skurrilen Charme der Stadt entdecken."

Nivalis Nights versetzt dich in die Rolle eines Nudelstand-Assistenten in einer dystopischen Stadt voller Neon- und ewiger Regentagende Nächte, und du wirst von einem bescheidenen, unauffälligen Geschäft zum Aufbau eines mächtigen Handelsimperiums übergehen, während du die Geheimnisse einer Stadt erkundest, die niemals schläft. Aber wenn Sie nicht die Unternehmensleiter erklimmen möchten, können Sie auch einfach durch die belebten Straßen schlendern und Ihr Zuhause dekorieren, viele Stockwerke über den Wolken.

Sieh dir unten den neuen Trailer zu Nivalis Nights und einige neue Screenshots an.