Nitro Gen Omega schießt diesen Frühling in den Early Access

Nitro Gen Omega, die taktische, rundenbasierte RPG-Sandbox von Destinybit und Amplifier Studio, startet diesen Frühling in den Early Access.

Das Veröffentlichungsfenster fand im Rahmen des heutigen Galaxies Showcase statt, bei dem ein neuer Trailer für Nitro Gen Omega auftauchte, der den Spieler in den Regiestuhl seines eigenen Mecha-Anime-Abenteuers versetzt. Durch die Kombination von rundenbasierten Kämpfen mit einer offenen Welt und vielen Aktivitäten, an denen du teilnehmen kannst, wenn du nicht gerade einen Mech steuerst, bietet Nitro Gen Omega eine Mischung aus interessantem und einzigartigem Gameplay.

Du hast immer vier Piloten gleichzeitig in deinem Mech, aber neue Piloten werden prozedural generiert, wenn du Aufträge in der offenen Welt erfüllst. Der Tod ist für deine Piloten jedoch dauerhaft, also solltest du dich vielleicht nicht zu sehr daran binden. Die Crew, ihre Beziehungen sowie die Anpassungsentscheidungen, die du mit deinem Mech triffst, wirken sich darauf aus, wie du kämpfst. Derzeit gibt es eine Demo auf Steam, in der Sie das Spiel ausprobieren können, wenn Sie interessiert sind.

Andernfalls schaut euch den Trailer unten an und haltet die Augen offen für die Veröffentlichung von Nitro Gen Omega in diesem Frühjahr. Da wir uns bereits in der Frühjahrssaison befinden, können wir uns vorstellen, dass dies bedeutet, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass es in den Early Access geht.