Nissin bringt noch in diesem Monat Gaming-Nudeln auf den Markt

Energy-Drinks sind nach wie vor ein ernstes Geschäft, aber die japanische Nudelmarke Nissin hat eine andere Idee, wie man Gamer mit Energie versorgen kann. Sie haben jetzt sowohl Nissin Gaming Cup Noodles als auch ein Curry angekündigt, das mit den üblichen Energy-Drink-Sachen wie Arginin, Koffein und Niacin angereichert ist.

Bisher wurden zwei Geschmacksrichtungen angekündigt (übersetzt über DeepL), nämlich "Energy Garlic & Black Pepper Yakisoba" und "Energy Ginger Keema Curry". Wir gehen davon aus, dass sie in absehbarer Zeit nicht an unseren Küsten ankommen werden (höchstwahrscheinlich nie), aber sie werden am 18. September in Japan freigelassen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nissin ein Gaming-Publikum anspricht, und ein Beispiel dafür ist, dass sie zuvor mit Square Enix an Final Fantasy XV gearbeitet haben, worüber wir berichtet haben.

Würde dich das interessieren und sehen die Energy Nudeln oder das Curry deiner Meinung nach am besten aus?