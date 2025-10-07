Nissan stoppt die neuen EV-Pläne und baut stattdessen eine neue V6-Plattform

HQ

Kurz nachdem die Fusion zwischen Nissan und Honda gescheitert war, kündigte der japanische Autoriese an, mindestens drei neue Elektroautomodelle entwickeln zu wollen, die nun auf Eis gelegt und eingemottet wurden, so Christian Meunier, CEO von Nissan of America. Der Markt sei jetzt nicht hungrig nach mehr Elektrofahrzeugen, sagt er, was bedeutet, dass sie jetzt darauf abzielen, neue Autos mit einer Hybridlinie zu bauen, bei der ein neu entwickelter V6 durch Batterien ergänzt wird. Das erste Auto mit diesem Antrieb wird der neue Xterra sein, der 2028 auf den Markt kommen wird. Der neue Nissan Xterra wird im amerikanischen Nissan-Werk in Canton, Mississippi, gebaut. Dies über Bloomberg.