Nissan stellt einen radikal neu gestalteten Juke als Elektroauto vor

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Der Nissan Juke gibt es schon seit Ewigkeiten, tritt aber nun durch ein radikales neues Redesign in eine neue elektrische Ära ein.

Der neue Juke EV wird im Vereinigten Königreich im Nissan-Werk in Sunderland gebaut und bildet laut Auto Car einen wichtigen Teil des Strebens der Marke zur Elektrifizierung in Europa.

Optisch wird es hier interessant. Das Design lässt sich stark vom wilden Hyper-Punk-Konzept inspirieren und sorgt für scharfe, origamiartige Oberflächen und einen bewusst spaltenden Look.

Darunter wird der Juke auf eine dedizierte EV-Plattform umsteigen, die mit anderen Modellen geteilt wird, was wahrscheinlich eine größere Nutzfläche und eine verbesserte Reichweite im Vergleich zum heutigen Auto bringt. Genaue Spezifikationen sind noch geheim.

Die Produktion soll bald vor dem Startfenster 2026-2027 hochgefahren werden, und unten sehen Sie die Bilder.