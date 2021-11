Nissan investiert 17,6 Milliarden Dollar in Produktion von Elektroautos

HQ

Nissan hat angekündigt, dass das Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre 17,6 Milliarden Dollar in die Entwicklung von Elektroautos investieren wird. Das Anliegen ist Teil des Ambition 2030-Plans. Ein Plan, der bis zum Jahr 2030 insgesamt 15 Elektroautos veröffentlichen möchte, um im Endeffekt die Hälfte von Nissans angebotenen Autos auszumachen.

Angekündigt wurde dies in einer offiziellen Pressemeldung, insgesamt soll es bis 2030 26 neue Automodelle geben. Dabei sollen Elektroautos bis zum Jahr 2026 in Europa 75 Prozent der Verkäufe ausmachen. Für Japan plant das Unternehmen bis 2026 ein Anteil von 55 Prozent, in China 40 Prozent und letztendlich in den USA einen 40 prozentigen Anteil der Verkäufe bis zum Jahr 2030.

''Die Rolle der Unternehmen beim Adressieren der sozialen Bedürfnisse wird immer wichtiger,'' erklärt Nissan CEO Makoto Uchia. ''Mit Nissan Ambition 2030 wollen wir das neue Zeitalter der Elektrik anführen, Technologien weiterentwickeln um den CO2-Fußabdruck zu minimeren und neue Geschäftsmöglichkeiten anstreben. Wir möchten, dass Nissan ein nachhaltiges Unternehmen wird, das heutzutage von den Kunden und der Gesellschaft so sehr gebraucht wird.''

Als Teil des Ambition 2030-Plans hat Nissan außerdem vier neue konzeptionelle Elektroautos enthüllt, die ihr euch auch direkt hier unten anschauen könnt. Bisher hat jedoch lediglich der Chill-Out (das einzige Auto, das nicht als 3D-Render gezeigt wird) das Potenzial, bis 2025 tatsächlich in Produktion zu gehen

