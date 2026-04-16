Nissan-CEO bestätigt endlich, dass ein neuer GT-R in Entwicklung ist

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Der Nissan GT-R war ein Meilenstein und gilt allgemein als eines der einflussreichsten modernen Sportwagen; er wurde 2027 veröffentlicht und bis 2025 produziert. Und ein neuer ist offiziell in Arbeit.

Der CEO des Unternehmens hat nun bestätigt, dass ein neuer GT-R offiziell in Entwicklung ist, was das erste Mal ist, dass das Projekt auf höchster Ebene anerkannt wird. Details sind noch geheim, aber es ist nicht einfach ein weiteres Modell oder ein Soft-Reboot – das ist ein neues Auto. Nissan sagt, der nächste GT-R werde die "Qualitäten, die er immer hatte", behalten, was bedeutet, dass er ein richtiges Performance-Flaggschiff bleibt – wenn auch wahrscheinlich mit irgendeiner Form von Hybridantrieb.

Neben der endgültigen Bestätigung der Pläne für einen neuen GT-R bestätigte der CEO (über Motor1) auch, dass sie aktiv erwägen, die Sportwagenpalette zu erweitern und möglicherweise erschwinglichere Performance-Modelle neben dem GT-R zurückzubringen. Es wurden keine Details geteilt, aber natürlich konnten sowohl eine Skyline als auch eine Silvia wiederbelebt werden.

Das ist eine bemerkenswerte Veränderung, besonders da viele Marken Enthusiastenautos zugunsten von SUVs und Elektroautos zurückfahren. Wir brauchen aber noch konkrete Details, also bleibt dran.