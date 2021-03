NIS America veröffentlicht im April vier lange JRPGs auf Google Stadia

You're watching Werben

Nihon Falcom packt seine vier aktuellsten Japano-Rollenspiele auf die Streaming-Plattform Google Stadia. Am 1. April erscheint Ys VIII: Lacrimosa of Dana zum Preis von 40 Euro im Datenzentrum, der neueste Teil der Ys-Reihe - Ys IX: Monstrum Nox - folgt im Sommer zum Vollpreis (60 Euro). The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist ebenfalls ab dem 1. April auf Google Stadia erhältlich, das Spiel kostet dort 60 Euro. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV wird genau wie auf dem PC am 9. April erscheinen, ebenfalls zum Preis von 60 Euro. Eine Woche später folgt dann die Nintendo-Switch-Version, falls ihr lieber auch ohne Internetverbindung spielen wollt. Es sieht nicht so aus, als hätten die Spiele Stadia-exklusive Vorzüge erhalten. Etwa 200 Stunden Spielzeit solltet ihr für diese vier Games einrechnen.

Quelle: Google.