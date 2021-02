NIS America bestätigt Europastart von The Caligula Effect 2 noch dieses Jahr

Anfang der Woche haben wir berichtet, dass die Entwickler Historia offenbar kein Interesse an einer lokalisierten Version von The Caligula Effect 2 haben, doch diese Meldung müssen wir widerrufen. Publisher NIS America konnte uns heute bestätigen, dass das JRPG im Herbst auch nach Europa kommen wird. Wie in Japan werden Playstation-4- und Nintendo-Switch-Spieler also noch dieses Jahr loslegen können.

In The Caligula Effect 2 werden sich die Spieler in einer virtuellen Simulation wiederfinden, aus der sie auszubrechen versuchen. Eine Entität namens "Regret" hat dieses Reich geschaffen, um die Menschheit in einem gefügigen Zustand gefangen zu halten. Wir durchblicken die Illusion allerdings und suchen uns unter dem Deckmantel eines Schulclub Verbündete, mit deren Hilfe wir dieser Welt entkommen. Strategische Kämpfe und die Rekrutierung von Kommilitonen stehen im spielerischen Mittelpunkt der Erfahrung.