Nirvana Noir ist das kosmische Detektivspiel, von dem du nie wusstest, dass du es brauchst

Im Rahmen des Day of the Devs: The Game Awards Edition wurde gerade ein brandneues und auffälliges Krimi-Adventure angekündigt. Dieses Spiel, das einfach als Nirvana Noir bekannt ist, ist ein Nachfolger von Genesis Noir und spielt in einer kosmischen Stadt, in der die Hauptfigur No Man folgen muss, um Hinweise zu finden und Dialoge zu studieren, um das Geheimnis im Kern des Spiels zu lüften. Uns wurde gesagt, dass das Spiel sogar die Dynamik zwischen dem Doppelleben der Hauptfigur erforschen wird, das zwischen Farbe und Verbrechen aufgeteilt ist.

Der Titel hat noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster, aber uns wurde gesagt, dass er irgendwann auf PC und Xbox und sogar im Game Pass veröffentlicht wird. Vor der Veröffentlichung wird der Entwickler Fellow Traveller auch eine Crowdfunding-Kampagne starten, bei der sich Fans beteiligen und bei den Entwicklungskosten für das Projekt helfen können.

Schaut euch den Ankündigungstrailer für Nirvana Noir unten an.