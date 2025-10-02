Nirvana-Klage wegen nackter Babys zum zweiten Mal abgeschmettert

HQ

Eines der berühmtesten Albumcover aller Zeiten ist Nirvana Nevermind, da es ein Baby zeigt, das völlig nackt in einem Pool schwimmt und scheinbar einen Dollarschein an einem Angelhaken jagt. Die Kunst ist berühmt und sogar etwas berüchtigt geworden, weil das fragliche Baby - jetzt ein erwachsener Erwachsener - gegen Nirvana vorgegangen ist, indem es behauptet, das Bild sei Kinderpornografie.

Spencer Elden, die fragliche Person, hatte zuvor eine Klage eingereicht, die abgewiesen wurde, da ein Richter nicht glaubte, dass es sich um pornografisches Material eines Säuglings handelte. Elden verlagerte seine Bemühungen dann woanders hin und veröffentlichte eine zweite Klage, die ebenfalls kürzlich abgewiesen wurde.

Laut BBC News ist Richter Fernando Olguin zu dem Schluss gekommen, dass die Klage unbegründet ist, da das fragliche Bild eher mit einem "Familienfoto eines nackten badenden Kindes" verglichen wird als mit etwas Explizitem und einem Verstoß gegen das Kinderpornografiegesetz.

Elden argumentiert, dass das Bild ihm persönlichen Schaden zugefügt hat, während Nirvana seine Bemühungen weiterhin als einen "wertlosen Fall" betrachtet, der das "Stigma falscher Anschuldigungen" trägt.

