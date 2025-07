Nip/Tuck-Star McMahon stirbt nach langem Kampf gegen den Krebs

HQ

Der australische Schauspieler Julian McMahon, der vielleicht am besten für seine Rolle in "Nip/Tuck" bekannt ist, ist im Alter von 56 Jahren auf tragische Weise verstorben. Nach Angaben seiner Frau Kelly Paniagua starb er am 2. Juli nach einem langen Kampf gegen den Krebs.

McMahon wurde als Dr. Christian Troy in der provokanten TV-Serie Nip/Tuck berühmt – eine Rolle, die einen Großteil seiner Karriere bestimmen sollte und ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Davor war er als Cole Turner in "Charmed" und als John Grant in dem Krimidrama "Profiler" zu sehen. In der Welt des Films ist er vielleicht am bekanntesten für seine Darstellung des ikonischen Bösewichts Doctor Doom in zwei frühen Fantastic Four-Filmen aus der Mitte der 2000er Jahre.

Nach seinem Tod gab es Würdigungen von ehemaligen Co-Stars wie Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Ioan Gruffudd und Dylan Walsh, die alle sein Charisma, seine Wärme und seine fröhliche Präsenz sowohl am Set als auch abseits des Sets lobten. Seine Ex-Frau Brooke Burns teilte ebenfalls ein herzliches Foto von Julian und ihrer Tochter Madison, die heute 25 Jahre alt ist, und drückte aus, wie viel er ihr und ihrem Kind bedeutete.

Ruhe in Frieden.

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an McMahon?