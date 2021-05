You're watching Werben

Ein neuer Monat hat begonnen und das bedeutet, dass Dienstleister Meldungen zu ihren monatlich aktualisierten Angeboten veröffentlichen. Im Mai 2021 finden drei weitere Spiele ihren Weg zu Playstation Now: Nioh, Jump Force und Streets of Rage 4. Das Samurai Souls von Team Nina scheint Abonnenten auf absehbare Zeit zur Verfügung zu stehen, während Jump Force und Streets of Rage 4 bereits am 2. August bzw. am 1. November aus dem Service ausscheiden.