Nioh: Complete Edition und Sheltered werden im Epic Games Store verschenkt

Im Epic Games Store warten ab heute wieder zwei neue PC-Spiele auf euch. Da am 21. September Sheltered 2 erscheint, hoffen Unicube und Team 17 wahrscheinlich darauf, auf die bevorstehende Fortsetzung aufmerksam zu machen, indem sie Teil 1 verschenken. Zu unserer Überraschung wird außerdem Nioh in der Complete Edition (mitsamt seinen drei Story-Add-Ons) an die Spieler verteilt, die sich in die bockschwere Welt der Yokai trauen. Das herausfordernde Actionspiel von Team Ninja wird euch mehrere Dutzend Stunden beschäftigen, wenn ihr nicht vorher aufgebt. Beide Games stehen bis zum 16. September auf der PC-Plattform zum Aktivieren und Behalten bereit.