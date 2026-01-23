Nioh 3 zeigt neue Kämpfe, Bosskämpfe und mehr im erweiterten Gameplay-Trailer

HQ

Auch wenn es nur noch zwei Wochen bis zum Release von Nioh 3 sind, haben Koei Tecmo und Team Ninja, wenn du die Wartezeit etwas leichter machen willst, ganze 17 Minuten Gameplay aus dem kommenden Action-/Abenteuer-Titel präsentiert.

Alpha-Spieler sind mit einigen der gezeigten Bereiche und Gegner vertraut, aber es gibt auch viele Dinge, die selbst für diesen bescheidenen alten Editor, der vor ein paar Monaten noch ein wenig Nioh 3 gespielt hat, völlig neu war. Auch wenn die Einblicke in Gebiete und Zwischensequenzen nicht ausreichen, um etwas aus der Geschichte von Nioh 3 zu verraten, bekommen wir hier ein gutes Gefühl für die doppelten Kampfstile, die in Nioh 3 angeboten werden.

Es ist möglich, entweder mit den Samurai- oder Ninja-Haltungen zu rocken und das Spiel durchzuspielen, aber Nioh 3 will offensichtlich, dass du ab und zu mal etwas abwechsle. Einige Bosse, besonders die kniffligeren Gegner in Bereichen wie den Schmelztiegeln, erfordern, dass man die Haltung wechselt, um ihren Angriffen auszuweichen. Wenn du also eine visuelle Hilfe möchtest, wie genau das funktioniert, solltest du dir das untenstehende Video ansehen: