Nioh 3 s erster DLC, Hell Rising, erscheint am 19. August

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Der erste DLC für Nioh 3 wurde enthüllt und erscheint in nur wenigen Wochen. Hell Rising ist die erste Charge bezahlter Inhalte, die als Teil des Season Pass des Spiels erscheinen und uns von einem unbekannten Yokai, dem wir in unseren Träumen begegnen, in die Zukunft geführt werden.

Klingt typisch wie Nioh, und wie man im kurzen Trailer unten sehen kann, bietet uns dieses Story-Setup reichlich Gelegenheit, unsere alten Waffen hervorzuholen und korrumpierte Yokai zu durchwühlen, als gäbe es kein Morgen. Wir treffen einige neue freundliche Gesichter, darunter einen einäugigen Schwertkämpfer und einen spanischen Gesandten, sowie viele imposante Feinde, wie einen riesigen, Oni-ähnlichen Typen mit einem Blitzschwert.

Um die neuen Gegner in Hell Rising zu bekämpfen, sind neue Waffen enthalten, wie ein großes Schild und eine Repetierpistole. Sobald du mit Hell Risings neuer Geschichte und Zone fertig bist, kannst du den Kampf mit den Hundert Dämonenreich Bildschriftrollen fortsetzen, einem Gegenstand, mit dem du eigene anpassbare Herausforderungen erstellen kannst – eine Funktion, die nicht nur im Einzelspiel, sondern auch im Mehrspielermodus verfügbar ist.

Nioh 3 s Hell Rising DLC erscheint am 19. August auf Steam und PS5. Halten Sie Ausschau nach dem zweiten DLC, Bloody Insurrection, der sich gerade in Entwicklung befindet.