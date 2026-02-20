Nioh 3 hat mehr als 1 Million Exemplare verkauft

HQ

Es scheint, als wäre ich von Nioh 3 enttäuschter als die meisten anderen, deshalb freue ich mich sagen zu können, dass Team Ninja weiterhin das tun wird, was sie am besten können.

Ich sage das, weil der Publisher Koei Tecmo mir eine Pressemitteilung geschickt hat, in der steht, dass Nioh 3 seit dem Start vor zwei Wochen mehr als 1 Million Exemplare verkauft hat – was es zum am schnellsten verkauften Spiel der Reihe macht. Das bedeutet auch, dass die Serie insgesamt mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft hat.

Der Erfolg des Spiels sollte keine große Überraschung sein, denn selbst die Demo wurde von mehr als einer Million Spielern heruntergeladen, bevor das gesamte Spiel veröffentlicht wurde. Dies, zusätzlich zu den vielen weiteren positiven Rezensionen, die im untenstehenden Trailer hervorgehoben werden, hat definitiv Nioh 3 Rekorde für die Serie gebrochen.