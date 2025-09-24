Nioh 3 für die Veröffentlichung am 6. Februar 2026 bestätigt

HQ

Das Veröffentlichungsdatum von Nioh 3 wurde auf den 6. Februar 2026 bestätigt. Während wir heute über ein Leak für das Veröffentlichungsdatum berichtet haben, haben wir jetzt die offizielle Bestätigung gemäß dem PlayStation State of Play.

Wir haben auch einen neuen Trailer, der sich mit der Geschichte von Nioh 3 befasst. Durch die Kombination aus historischen Einflüssen aus der Sengoku-Zeit und fantastischen Elementen werden wir in Nioh 3, wenn es Anfang nächsten Jahres erscheint, gegen alle möglichen Feinde kämpfen.

Schauen Sie sich den Trailer unten selbst an und halten Sie Ausschau nach weiteren Nioh 3, da wir jetzt die Monate bis zur Veröffentlichung zählen.