Nioh 3 bekommt am 29. Januar eine neue Demo

Während The Game Awards uns oft Vorschauer für Projekte geben, die noch eine Weile entfernt sind, erinnert es uns manchmal an kommende Titel, die fast in Reichweite sind. Nioh 3 ist so ein Spiel und zeigt uns vor seinem Launch im Februar neues Gameplay.

Wir haben einige Bosskämpfe, Story-Zwischensequenzen und mehr gesehen. Außerdem haben wir die Nachricht erhalten, dass Nioh 3 am 29. Januar eine neue Demo für PS5 und PC erhält, falls du noch ein paar Stunden üben möchtest, bevor das Spiel startet.

Sehen Sie sich unten den Trailer von The Game Awards an: