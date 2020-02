Nioh 2: Umfang ungefähr so umfangreich wie sein Vorgänger

Nioh war eines der auffälligsten Spiele von 2017, es konnte sich in dem starken Spielejahr sogar den einen oder anderen Platz auf den Jahreslisten vieler Spiele-Freunde sichern. Wie wir diese Woche untersucht haben, scheint der Nachfolger nächsten Monat in eine ähnliche Kerbe zu schlagen, deshalb hat sich Gamespot gefragt, wie umfangreich Nioh 2 wohl ausfallen wird. Der Produzent Fumihiko Yasuda erklärte ihnen im Interview Folgendes:

"Die Anzahl der Hauptmissionen ist also ungefähr gleich. [Die Erfahrung] entspricht in der Länge etwa der von Nioh 1, aber wenn wir uns anschauen, wie lange es gedauert hat, bis die Spieler das erste Nioh abgeschlossen haben, hing es stark vom Spieler ab und wie gut sie waren - wie sie es gespielt haben, etc. Das ist also schwer zu sagen, aber als ich das Spiel im vergangenen Januar gespielt habe, habe ich 55 Stunden gebraucht."