Nioh 2: Team Ninja spielt Level Mount Tenno und zeigt dabei Tipps und Tricks

Nioh 2 wird am 13. März in den Regalen landen und wenn auch ihr vor Aufregung platzt, könnt ihr euch noch ein paar Tage lang mit der aktuellen Demo des Actionspiels beschäftigen. Team Ninja hat außerdem ein Entwicklervideo mit uns geteilt, das ihr vor dem Start möglicherweise auschecken solltet, um euch wieder in Form zu bringen. Im jüngsten Entwickler-Gameplay zeigt uns der Vorspieler das Level "Mount Tenno". Natürlich hat das Team ein paar hilfreiche Tipps am Start, mit denen ihr gut in Nioh 2 starten dürftet.

