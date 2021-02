Nioh 2: Spielversion 1.26 verwandelt euch in Drachen-Ninja Ryu Hayabusa

You're watching Werben

Das Thema Nioh begleitet uns noch ein bisschen, denn die Spieler sind mit den neuen Spielversionen nur bedingt zufrieden. Anfang des Monats erschien die PC-Fassung von Nioh 2 mit einigen technischen Problemen und ähnliche Erfahrungen erleben Besitzer von The Nioh Collection auf Playstation 4 und Playstation 5. In einem neuen Update behebt das Entwicklerstudio einige dieser Ärgernisse auf allen Plattformen und darüber hinaus gibt es ein kleines Geschenk für die Community.

Passend zur Ankündigung der Ninja Gaiden: Master Collection findet ihr in Nioh 2 ab sofort eine neue Transformation, die eure Spielfigur in Ryu Hayabusa verwandelt. Wer darauf zugreifen möchte, der muss am Schrein nach DLC-Gegenständen suchen ("Segen erhalten"/Boons) und diese anschließend in der Hütte aktivieren. Dadurch wird eure aktuelle Ausrüstung nicht länger angezeigt, aber ihr dürft im schnittigen Ninja-Kostüm spielen. In den Zwischensequenzen wird die Verkleidung nicht angezeigt und eure Waffen bleiben natürlich ebenfalls sichtbar.

Spielversion 1.26 behebt ansonsten einige ungewollte Nebenwirkungen, die mit aktiven Fähigkeiten zusammenhängen. Die von uns angemerkten Sound-Bugs sowie Fehler in Zusammenhang mit duplizierter Ausrüstung wurden dabei anscheinend ebenfalls behoben. PC-Spieler mit teuren Nvidia-Grafikkarten dürfen sich über DLSS-Unterstützung freuen und laut Team Ninja sollten nun weniger Anzeige-Bugs auftreten. Zudem führt das Key-Binding, also das Anpassen der vorgegebene Steuerung auf Maus und Tastatur, hoffentlich nicht mehr zu so vielen Problemen wie zuvor.

Quelle: Team Ninja