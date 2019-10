Nioh 2 schneidet Erscheinungsdatum in Stein

Sony datiert Nioh 2 in einem neuen Video auf den 13. März 2020. Das Actionspiel im Souls-Stil ist momentan nur für die PS4 gelistet, doch das hat das Original auch nicht daran gehindert, später auf dem PC zu erscheinen. Online-Händler zählen einen Season-Pass als zusätzlichen Kaufanreiz der teureren Spezialeditionen auf, welche Inhalte darin bereitstehen, ist aber noch nicht bekannt. Ihr könnt euch das Game bereits Anfang November in einer öffentlichen Beta-Phase anschauen. Vom 1. bis zum 10. November soll eine entsprechende Spielversion im Playstation-Store verfügbar sein. Mehr Infos zu Nioh 2 verraten wir euch in unserer Vorschau.

You watching Werben