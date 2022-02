HQ

Pünktlich zum 5. Geburtstag des ersten Samurai-Souls Nioh informiert uns Team Ninja darüber, dass das Actionspiel Nioh 2 weltweit insgesamt 2,5 Millionen Kopien verkaufen konnte. Seit Mai 2021 konnte die Fortsetzung des bockschweren Soulslikes im feudalen Japan demnach 500.000 weitere Kopien ausliefern, was sich sicherlich sehen lassen kann. Team Ninja arbeitet aktuell am nächsten Spiel dieser Art, das im Final-Fantasy-Universum spielt - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.