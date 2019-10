Nioh 2: Kasha-Bosskampf gegen feurige Katzenlady auf Rädern

Obwohl Nioh 2 noch keinen genauen Veröffentlichungstermin hat, sieht es so aus, als ob sich Team Ninja langsam aber sicher auf den Launch vorbereitet. Wir konnten das Spiel ja bereits gründlich anspielen, sowohl in der Alpha als auch vor ein paar Wochen auf der Tokyo Game Show und letzte Woche war der Titel auf der EGX-Messe in London spielbar. Dort hat Sonys Videokanal Playstation Access etwa 20 Minuten Spielzeit demonstriert, das Video haben wir unten für euch eingebunden. In dieser Zeit hat ein äußerst erfahrener Anspieler einen völlig neuen Bosskampf mit dem Monster Kasha gezeigt, das ist eine heißblütige Katzenlady auf Rädern. An Vorstellungskraft mangelt es den Entwicklern also nicht, hoffentlich müssen wir nicht mehr allzu lange auf Nioh 2 warten.

