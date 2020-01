Nioh 2: 700.000 Downloads der Beta

Am 13. März geht das epische Samurai-Abenteuer von Team Ninja mit Nioh 2 weiter. Das erste Spiel befand sich sehr lange in Entwicklung und das hat zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Im Nachfolger wollte das Studio deshalb einen anderen Produktionsplan ausprobieren und hat schon früh unterschiedliche Spieler eingeschalten, die über viele Monate hinweg in das Soulslike reinspielen konnten. Eine längere Beta Ende letzten Jahres scheint optimiert genug gewesen zu sein, dass sie äußerst beliebt bei den Fans wurde.

Koei Tecmo stellte heraus, dass ihre Beta von Nioh 2 bereits von etwa 700.000 Spielern weltweit heruntergeladen wurde. Sie enthüllten auch, dass sich das ursprüngliche Nioh, das vor drei Jahren auf den Markt kam, weltweit immer noch gut verkauft. Vor dem Start bereiten wir noch eine letzte Vorschau für euch vor, bis dahin können wir euch nur den neuesten Story-Trailer anbieten.