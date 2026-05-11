Nio hat gerade eine Million Akkupacks in einer einzigen Woche ausgetauscht

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Die Batterietechnologie in Elektrofahrzeugen unterscheidet sich grundlegend vom bloßen Tanken des Autos, aber durch die Steigerung der Ladegeschwindigkeit und die Größe der Batteriepacks wurden einige der anfänglichen Frustrationen gemildert.

Der chinesische Hersteller Nio hatte jedoch eine ganz andere Vorstellung. Was wäre, wenn dein Batteriepack in der Nähe eine "Tauschstation" gibt, die dein leeres Batteriepack in nur wenigen Sekunden gegen ein volles ersetzt?

Obwohl es zunächst verspottet wurde, da der Infrastrukturbedarf erheblich wäre, um dies in großem Maßstab anzubieten, scheint Nio auf etwas gestoßen zu sein. Wie InsideEVs berichtet hat, hat Nio behauptet, in nur einer einzigen Woche eine Million Batteriepacks ausgetauscht zu haben, und seit der Initiative sind sie auf beeindruckende 100 Millionen Swaps angekommen.

Die Tauschstationen der fünften Generation werden in China eingeführt, das ebenfalls noch den Großteil der 100 Millionen Swaps hält, aber es ist weiterhin eine interessante Technologie, die an Popularität gewinnt, anstatt in Vergessenheit zu geraten.

Wir haben uns vor ein paar Jahren in EV Hour eines von Nios Modellen angesehen, und das können Sie sich unten ansehen.