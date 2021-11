Nintendo-Switch-Version von Life is Strange: True Colors hat ein festes Erscheinungsdatum

HQ

Square Enix hat Life is Strange: True Colors nicht rechtzeitig auf der Nintendo Switch ausliefern können, aber schon vor ein paar Wochen bestätigt, dass die Ausgabe im Dezember nachgereicht wird. Nun wissen wir, dass Besitzer der Hybridplattform nur ungefähr zwei Monate lang auf das Game warten müssen, denn sie werden ihre Kopie des neuen Deck-Nine-Abenteuers ab dem 7. Dezember herunterladen und installieren können. Falls ihr Life is Strange: True Colors noch nicht gespielt haben solltet, dann lest vor dem Kauf unsere Rezension des Spiels durch und schaut euch die ersten 15 Minuten des Titels unten an.