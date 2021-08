Nintendo-Switch-Version von Bravely Default II wurde mehr als 950.000 Mal verkauft

HQ

Laut 4Gamer (via Resetera) ist das JRPG Bravely Default II auf dem besten Weg, ein Millionenseller zu werden. Im letzten halben Jahr soll das bislang Nintendo-Switch-exklusive Spiel etwa 950.000 Exemplare verkauft haben, heißt es in der Pressemitteilung, die auf der Webseite in Auszügen zitiert wird.

Das originale Bravely Default hat zu seinen Lebzeiten nur etwa 1 Million Exemplare auf dem Nintendo 3DS verkaufen können, deshalb kann man wohl sagen, dass Bravely Default II beliebter ist. Am Donnerstag, am 2. September, veröffentlichen Team Asan und Claytechworks eine PC-Version des aktuellen Ablegers auf Steam. Vermutlich dürfen wir in Anbetracht dessen mit weiterem Wachstum rechnen.