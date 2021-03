Nintendo-Switch-Spieler freuen sich über physische Editionen von No More Heroes 1 & 2

You're watching Werben

Wer sich auf die Veröffentlichung von No More Heroes 3 in diesem Jahr vorbereiten will, bekommt nun noch einmal die Gelegenheit, die beiden direkten Vorgängerspiele als aufwändig gestaltete physische Spezialeditionen zu kaufen. Limited Run Games veröffentlicht No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle in diesem Format für die Nintendo Switch.

Beide Spiele kosten 35 US-Dollar in der Standardausgabe, die Collector's Editionen bringen jeweils das Doppelte auf die Waage. Wer an einem Kauf interessiert ist, soll zwischen dem 12. März und dem 11. April beim Händler vorbestellen. Enthalten sind neben den Spielen und ihrem jeweiligen Soundtrack spezielle Umverpackungen, kolorierte Handbücher, Postkarten, das schicke Steelbook und ein Artbook mit Behind-the-Scenes-Bonusmaterial. Rein digital gibt es die No-More-Heroes-Serie natürlich ebenfalls.