Nintendo-Switch-Online-Abonnenten dürfen nächste Woche Prison Architect ausprobieren

Nutzer von Nintendo Switch Online erhalten nächste Woche Zugang zur Vollversion von Prison Architect. Introversion und Double Eleven stellen Abonnenten des Online-Abos vom 20. bis zum 26. Oktober das vollständige Spiel via Download zur Verfügung. In diesem Titel verwaltet ihr ein eigenes Gefängnis und seid dafür verantwortlich, die Kriminellen in Schach zu halten. Wenn ihr keine Lust mehr habt, Aufstände, Brände und Krankheiten unter den Insassen zu verhindern, könnt ihr die Seiten tauschen und versuchen, aus einem Hochsicherheitstrakt zu entkommen. Dank eines Online-Modus könnt ihr sogar die Kreationen anderer Spieler ausprobieren.

Quelle: Nintendo.