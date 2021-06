Nintendo-Switch-Online-Abonnenten dürfen kommende Woche Fuser spielen

Harmonix hat mit Fuser ein Musikspiel umgesetzt, das ein gewagtes DJ-Konzept aufgreift. Die Spieler werden zum Festival-Musiker, der in einer mitreißenden...

Fuser in verspäteter Valentinsstimmung: Im Mai warten neue Tracks als DLC auf euch

am 6. Mai 2021 um 18:22 NEWS. Von Kieran Harris

Auch in diesem Monat werden weitere DLC-Tracks in Fuser debütieren. Das große Thema im Mai scheint die Liebe zu sein, da wir Songs vom Kaliber "Friday I'm in Love",...