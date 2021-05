Nintendo-Switch-Fans sind noch immer im Minecraft-Fieber

You're watching Werben

April 2021 war ein starker Monat für die Nintendo Switch. Am letzten Apriltag unternahm New Pokémon Snap mit zahlreichen Fans eine nostalgische Zeitreise und Monster Hunter Rise (das schon Ende März erschien) war bei Livestreamern nach wie vor sehr gefragt. Diese neuen Titel setzten sich erwartungsgemäß weit oben in den aktuellen Software-Charts ab, doch in Europa können selbst Games von diesem Kaliber nicht das anhaltende Minecraft-Fieber stoppen.

Nintendo Europa kommunizierte diese Woche die 15 Spiele, die im April am häufigsten im Nintendo-Switch-eShop heruntergeladen wurden. In der Chart-Rangliste sehen wir viele bekannte Gesichter, darunter Among Us, Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons. Das Ergebnis zeigt uns aber vor allem, wie unglaublich stark Mojangs Marke auch nach all den Jahren noch ist.

Quelle: Nintendo Everything.