Nintendo-Switch-Dateien in Warehouse-Demo von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 entdeckt

Activision kündigte das Remake der ersten beiden Ableger von Tony Hawk's Pro Skater für Xbox One und Playstation 4 an, ließ weitere Plattformen jedoch außen vor. Ähnlich wie bei den Neuauflagen von Crash Bandicoot und Spyro Reignited Trilogy könnte das Projekt natürlich anschließend auch auf anderen Konsolen und dem PC erscheinen. Gerüchte um eine mögliche Switch-Fassung gibt es bereits seit einiger Zeit, da irgendwelche Händler die Version in ihrem Shop gelistet haben. Nun gibt es einen weiteren, deutlich solideren Hinweis darauf, dass unser alter Freund Tony in der Zukunft auch unterwegs virtuell skaten könnte.

Das neue Spiel ist noch nicht erschienen, doch eine Switch-Version scheint bereits entdeckt worden zu sein. Dataminer haben Hinweise in der Spieldemo gefunden, die letzte Woche für Vorbesteller verfügbar wurde. Zunächst veröffentlichte jemand namens Iron Hawk auf dem Discord-Kanal THPSGOAT drei Screenshots, in denen das Steuerungsschema auf Joy-Cons, für den Pro Controller und den tragbaren Modus erläutert wurde.

Stunden später fand sich auf Reddit ein Fehlercode, der auf eine Integration der Switch-Benutzeroberfläche hinweist. Vielleicht hat Vicarious Visions die Tür für einen möglichen Port von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 auf Nintendo Switch von vornherein offengelassen, in jedem Fall ist das hier keine offizielle Bestätigung. Am 4. September erscheint das Game übrigens.