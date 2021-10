HQ

Am 23. November reicht Acid Nerve die noch fehlenden Konsolenportierungen ihres Soulslikes Death's Door nach. Devolver Digital hat am Abend die Versionen für PS4/PS5 sowie für Nintendo Switch offiziell bestätigt. Wer den Titel auf einer Playstation vorbestellt, erhält das vorherige Spiel der Entwickler - Titan Souls - als Kaufanreiz dazu. Auf PC und Xbox-Plattformen gibt es das Game bereits, weitere Details zum Spiel selbst lest ihr in unserer Kritik nach.