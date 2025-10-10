Nintendos Wecker kann jetzt Musik von Kirby and the Forgotten Land abspielen.

HQ

Viele Leute waren letztes Jahr wirklich überrascht, als Nintendo aus heiterem Himmel einen Wecker namens Alarmo ankündigte und veröffentlichte. Obwohl es sich im Grunde nur um einen Wecker handelt, ist er mit Nintendo-Musik und -Klängen gefüllt und verfügt über Funktionen, die Ihnen beim Einschlafen und Aufwachen erleichtern sollen, wenn er klingelt.

Es scheint kein großer Erfolg gewesen zu sein, aber Nintendo arbeitet weiter daran, es zu verbessern und hat jetzt neue Alarme und Grafiken von Kirby and the Forgotten Land veröffentlicht. Wenn Sie neugierig sind, können Sie sich die Klänge auf Nintendos japanischer Website anhören.