Nintendos Virtual Boy Add-on kostet 100 Dollar

Nur wenige hätten geahnt, dass Nintendo dem gescheiterten Virtual Boy neues Leben einhauchen würde, aber genau das wurde während der heutigen Direct bestätigt. Das Unternehmen kündigte an, dass insgesamt 14 Spiele für das System auf den Markt kommen werden, darunter Mario's Tennis, Galactic Pinball, Wario Land und V Tetris.

Weniger aufregend ist jedoch die Tatsache, dass Sie diese Spiele laut Nintendo nicht ohne das neue Virtual Boy-Zubehör spielen können, das in zwei Formen erhältlich ist: eine aus Kunststoff und eine aus Pappe. Wir kennen jetzt auch den Preis. Auf dem US-Markt kostet das Zubehör 100 US-Dollar für die Kunststoffversion oder 25 US-Dollar, wenn Sie sich für das Kartonmodell entscheiden.

Nicht gerade billig, und man fragt sich fast – halb im Scherz –, ob Nintendo versucht, die alten Verluste von 1995 wieder wettzumachen. Schließlich wurde der Virtual Boy zu einem der größten kommerziellen Misserfolge von Nintendo aller Zeiten. Trotzdem macht es Spaß, die Konsole wieder im Rampenlicht zu sehen, auch wenn es sich lohnt, ein teures Plastik-Add-On für das volle Erlebnis zu benötigen.