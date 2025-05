Nintendos Genki-Klage enthüllt, wann die Entwicklung der Nintendo Switch 2 begann

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Nintendo schon seit geraumer Zeit an der bevorstehenden Nintendo Switch 2 arbeitet, vor allem, wenn wir in den letzten Wochen sowohl aus offiziellen Quellen als auch aus Leaks und Werksabzügen einige Komponenten bestätigen konnten, über die seit mehreren Jahren gemunkelt wird, wie z. B. Nvidias Tegra T239-Chip. Jetzt haben wir jedoch genau das Zeitfenster, in dem das Unternehmen mit der Arbeit an dem Projekt begonnen hat.

Wie wir bereits vor Monaten berichtet haben, hat Nintendo endlich beschlossen, rechtliche Schritte gegen Genki einzuleiten, das Unternehmen, das für die Switch 2 lizenzierte Peripheriegeräte herstellt. Dokumente , die der Klage beigefügt sind, die beim kalifornischen Gericht eingereicht wurde, deuten darauf hin, dass die Entwicklung nur zwei Jahre nach dem ursprünglichen Start im Jahr 2017 begann.

"Kurz nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch begann Nintendo mit der Planung seiner Nachfolgekonsole, wobei die formelle Hardware-Entwicklung um 2019 herum begann."

Eine ziemlich langwierige Entwicklung, die, wie wir annehmen, reibungslos an Marktschwankungen und Verbraucherbedürfnisse angepasst hat.

Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Prozesses zwischen Nintendo und Genki neue Informationen über die Entwicklung und das Design der Konsole erhalten werden, die der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen, wie es bei anderen Prozessen wie dem Kauf von Activision Blizzard King durch Microsoft geschehen ist.