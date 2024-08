Nintendos Finanzergebnisse im letzten Geschäftsquartal sind ein Beleg für die Erschöpfung der Switch

HQ

Heutzutage sehen wir große Unternehmen, die ihren Investoren und Kunden mit ihren Quartalsberichten Bericht erstatten. Nintendo hat es erst heute Morgen getan, und die Ergebnisse sind nicht so rosig, wie das in Kyoto ansässige Unternehmen gehofft hatte.

Der Gewinn aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ging um 70,6 % zurück, was sich in einem Rückgang sowohl bei den Hardwareverkäufen, bei der Software (sowohl bei Erst- als auch bei Drittanbietern) sowie im Mobilfunkgeschäft und auf dem IP-Markt zeigt. Es ist nicht nur eine Frage des Umsatzes an sich, denn das Unternehmen gibt zu, dass der fallende Yen es hart getroffen hat. Trotz der schlechten Ergebnisse sagt Nintendo in dem Bericht, dass die Prognosen "stabil" bleiben und dass die ersten Partys einen guten Start in ihren Lebenszyklus hatten.

Nintendo konzentrierte sich auf die Hardware-Seite des Geschäfts und strebte an, bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2025 die Marke von 156 Millionen Nintendo Switch-Konsolen zu erreichen. Aber es hat in dieser Hinsicht keinen guten Start hingelegt, denn zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2024 wurden nur 2,1 Millionen Konsolen verkauft, was einem Rückgang von 46,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, was einem Rückgang von 46,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Damit verbleiben bis heute insgesamt 143 Millionen verkaufte Nintendo Switch.

Bei solch widersprüchlichen Aussagen zu den Zahlen und Fakten ist klar, dass dieses Geschäftsjahr nicht so rosig sein wird wie die vorangegangenen. Der Bericht bekräftigt jedoch, dass keine Änderungen an den Prognosen gegenüber dem vorherigen Bericht vom 7. Mai vorgenommen werden, so dass wir sehen werden, ob Nintendo irgendwelche Tricks im Ärmel hat, um genügend Spieler anzuziehen und Nintendo Switch zur meistverkauften Konsole der Geschichte zu machen.