Nintendos Fallstricke: Die Features, die Switch 2 nicht haben sollte

HQ

Wir wissen bereits, dass Nintendo an einer neuen Konsole arbeitet, um die Switch zu ersetzen, und es gibt viele Wünsche online, was die Konsole in Bezug auf digitale PS, einzigartige Funktionen, verbesserte Pro Controller, erweiterten Online-Support und vieles mehr bieten sollte.

Die Wahrheit ist jedoch, dass ich nicht glaube, dass Nintendo viel tun muss, um wieder viel zu verkaufen, und ihre größte Bedrohung ist wahrscheinlich Nintendo selbst. Das Unternehmen hat einen seltsamen Hang zur Innovation um jeden Preis, was zu seltsamen Entscheidungen führt, die aggressiv nach hinten losgehen, während es in Fällen, in denen es definitiv vorankommen muss, stattdessen stur stehen bleibt.

Als freundliche Seele habe ich mich also entschieden, Nintendo ein wenig zu helfen, indem ich mir nicht wünsche, was sie tun sollten, um das Maximum aus der Switch 2 herauszuholen - sondern indem ich mir wünsche, was sie nicht tun sollten. Eine Anti-Lust-Liste, wenn man so will. Los geht es!

Werbung:

Freundescodes behalten

Seit der Einführung von Xbox Live im Jahr 2002 und seit dem Start im Jahr 2005 mit der Xbox 360 können Xbox-Spieler ganz einfach ihre Freunde hinzufügen, Nachrichten an jeden senden, den sie wollen, und sich gegenseitig zu einer oder zwei Runden Halo einladen. Aber nicht auf der Switch. Um sicherzustellen, dass Switch-Besitzer auf keinen Fall andere mit der Konsole kennenlernen, gibt es lange Codes, an die sich niemand erinnert, die erforderlich sind, um ein Freund zu werden. Und selbst wenn Sie einen Freund hinzufügen, gibt es kaum Möglichkeiten, etwas damit zu tun, da der Online-Dienst tot ist. Hier muss nur alles rausgeworfen und von Grund auf neu gemacht werden.

Switch-Headsets sind komplett redundant

Für diejenigen, die online mit Menschen chatten möchten, gibt es mehrere große Hürden, die auf die Switch warten, nicht zuletzt wegen der bereits erwähnten Freundescodes, aber auch anderer Einschränkungen. In der Lage zu sein, problemlos miteinander zu sprechen, ist heute eine absolute Selbstverständlichkeit, und Nintendo muss seine eigene offizielle und einfache Lösung anbieten, die es so einfach macht, mit Menschen zu chatten, wie es bei den beiden konkurrierenden Konsolen seit fast 20 Jahren der Fall ist.

Warum nennen wir es nicht Switch U?

Man mag darüber lachen, aber wie Sie wissen, war es genau das, was Nintendo mit dem Nachfolger der Wii, der Wii U genannt wurde, anstrebte. Ähnlich im Aussehen und Namen, aber völlig unterschiedliche Systeme, was die Leute so verblüffte, dass viele nicht einmal merkten, dass es sich um eine neue Konsole handelte. Ich weiß, dass ich das schon einmal geschrieben habe, aber wir bekamen sogar einen Anruf von einer panischen Mutter an einem Montag im Dezember, die nach einem Wii U-Bildschirm für ihre Kinder suchte. Sie fand es erst mit der Konsole, aber sie hatte es bereits, also musste der Wii U-Bildschirm selbst gebraucht werden. Man kann darüber lachen (nicht so einfach!) und ich musste erklären, dass sie alles falsch gemacht hatte, aber die Schuld liegt nicht bei ihr, sondern bei Nintendo. Klarerer Name und klareres Profil, damit Sie erkennen, dass es sich um etwas völlig Neues handelt.

Setzen Sie auf ein neues, freches Gimmick

Nintendo will mit seinen Konsolen um jeden Preis etwas Neues bieten, ein Feature, das sonst niemand hat. Mit der Wii haben sie das eigentlich ziemlich gut gemacht, aber selbst dort wurde es sehr überstrapaziert. Wir mussten auf der Wii sicherlich nicht wie ein Verrückter zittern, um Super Mario Galaxy zu drehen oder Tricks in Mario Kart Wii zu machen - es wäre intuitiver gewesen, einfach einen Knopf zu drücken. Und für den Nintendo 3DS hatten die meisten die 3D-Grafik ausgeschaltet. Selbst ein Blockbuster wie die Switch hat nicht wirklich sehr gut genutzte Funktionen (Joy-Cons haben zum Beispiel eine IR-Kamera). Nintendo-Hardware verkauft sich, weil die Spiele so unglaublich gut sind. Überspringen Sie die Gimmicks, schlicht und einfach.

Stellen Sie sicher, dass Sie viele Switch-Remasters veröffentlichen

Sony wurde dafür kritisiert, dass es bei der Markteinführung der PlayStation 5 viele Remasters veröffentlicht hat, während Microsoft verbesserte Versionen kostenlos anbot, entweder über kostenlose Updates oder integrierte Funktionen in der Xbox Series X. Aber Nintendo ist auf einem völlig anderen Level als Sony und liebt es, Neuauflagen zu verkaufen, ihr gesamter Switch Online-Service besteht ausschließlich aus Spielen, die viele von uns damals bereits gekauft haben, dann aus dem Wii Virtual Console-Service und in der einen oder anderen Sammlung - und jetzt zahlen wir sie wieder als Abonnement. Es ist möglich, hier viel großzügiger zu sein, bitte denken Sie daran.

Überspringen Sie die Abwärtskompatibilität

Dies hängt ein wenig mit dem oben Gesagten über Switch-Remaster zusammen. Traditionell war Nintendo ziemlich gut darin, die Abwärtskompatibilität über Adapter wie den Super Game Boy auf Super Nintendo oder echte Unterstützung wie den Gamecube für die Wii und Wii U zu gewährleisten. Die Switch hat eine Menge Spiele verkauft und obwohl es sicherlich ein bisschen Arbeit sein kann, einen guten Emulator für solch seltsame Hardware zu erstellen, muss es getan werden. Verfügt das Gerät nicht über einen Patronenleser, wird zusätzlich ein Adapter benötigt, damit der Übergang zwischen den Generationen reibungslos und benutzerfreundlich erfolgt.

Entscheiden Sie sich für schlaffe analoge Hebel, die sich leicht zerlegen lassen

Ich arbeite mit Videospielen und habe es geschafft, einen Controller dieser Generation abzunutzen. Es war eine Xbox Series S/X-dito, die ich sowohl für PC als auch für Xbox verwendet habe. Die PlayStation 5 hat überlebt - obwohl ich vier Joy-Cons ausgetauscht habe, auch wenn ich nicht einmal so oft damit spiele (bevorzuge Pro Controller). Die Probleme mit der Stick-Drift müssen wirklich überprüft und endgültig beseitigt werden. Qualität kostet Geld, aber das ist wirklich etwas, das man priorisieren sollte.

Ersetzen Sie die SD-Kartentechnologie durch etwas Eigenes

Werbung:

Das Upgrade des Speicherplatzes auf PS Vita und Xbox Series X/S ist sehr einfach. Das liegt daran, dass sie sogenannte proprietäre Formate haben, also einzigartige Lösungen, die nur für diese beiden funktionieren – was wiederum zu hohen Preisen geführt hat. Switch und PlayStation 5 hingegen haben Standardlösungen, was bedeutet, dass man einfach zu Price Hunt surfen und eine passende SD-Karte oder SSD kaufen kann, um Gigabyte zu günstigen Preisen zu bekommen. Nintendo mag oft seine eigenen Lösungen, aber hier haben sie absolut Recht und man sollte definitiv nicht damit herumtröpfeln.

Analoge Triggertasten werden wirklich überbewertet

Nintendo verlangt wirklich gutes Geld für seinen Pro Controller, aber Tatsache ist, dass er mehrere Stufen schlechter ist als der Standard-Controller für Playstation 5 und Xbox Series X/S. So ist z.B. die Querstange unbrauchbar, auch diese hat Stick-Drift-Probleme und es fehlen auch analoge Trigger. Diejenigen, die wie Auslöser aussehen, sind stattdessen digitale Tasten, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Geschwindigkeit in ihnen einzustellen, z. B. in Rennspielen. Pro Controller muss gründlich überarbeitet werden und es müssen echte Trigger hinzugefügt werden (nicht zuletzt für F-Zero, die früher oder später zurückkehren werden).