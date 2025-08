Nintendos digitale Einnahmen waren etwas niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres

HQ

In seinem ersten Quartalsbericht für das Geschäftsjahr 2026 enthüllte Nintendo spektakuläre Startzahlen für sein Nachfolgesystem Nintendo Switch 2 sowie für seinen wichtigsten Launch-Titel, Mario Kart World. Viele der 5,63 Millionen Exemplare, die Nintendo zugibt, wurden zwischen dem 5. Juni und dem 30. Juni verkauft, waren Download-Codes für das Spiel, die im Lieferumfang der Konsole enthalten waren. Nun, das stimmt nur teilweise.

Wir sagen dies, weil das Unternehmen in zusätzlichem Material für Nintendo-Aktionäre einräumt, dass die digitalen Verkäufe von im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 % gesunken sind im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der digitale Umsatz macht immer noch 59,3 % des Gesamt umsatzes aus, also ist es keine Veränderung, die die Anleger auch sehr verärgert. Auf der anderen Seite werden die Verkäufe von Mario Kart World nicht in dieser Summe gezählt (da sie in einem Konsolen-Bundle enthalten sind, sind sie nur in der Hardware-Verkaufsgewinnbilanz enthalten), was diese Zahl ebenfalls ändern könnte.

Der Rückgang der digitalen Verkäufe wird auf die Abwertung des Yen und auch auf einen Rückgang bei herunterladbaren Softwareinhalten zurückgeführt. Insgesamt beliefen sich die gesamten digitalen Verkäufe von Nintendo zwischen April und Juni 2026 auf 69,8 Milliarden Yen, was mehr als 400 Millionen Euro entspricht.