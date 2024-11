Nintendos Black Friday Sale ist offiziell in vollem Gange

HQ

Kürzlich haben wir berichtet, dass Microsoft seinen Black Friday-Sale mit mehreren wirklich schönen Rabatten auf ältere Klassiker, riesige AAA-Titel und auch überraschend neue Spiele gestartet hat. Nintendo will sich offensichtlich nicht unterkriegen lassen und daher ist nun auch ihr Black Friday Sale in vollem Gange.

Hier sind fünf tolle Schnäppchen, die Sie nicht verpassen sollten:



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 30% Rabatt (£41.99 / €48,99)



Shovel Knight: Treasure Trove - 50% Rabatt (£17.99 / €19,99)



Super Mario Maker 2 - 33% Rabatt (£33.29 / €39,99)



Disco Elysium: The Final Cut - 70% Rabatt (£10.79 / €11,99)



Der Bote - 80% Rabatt (£3.59 / €3,99)



Unter diesem Link kannst du durch alle Spiele stöbern, die derzeit im Angebot sind. Warten Sie nur nicht zu lange mit dem Kauf, denn der Verkauf endet am 1. Dezember.