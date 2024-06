Nintendos bekanntester Leaker verschwindet aus dem Internet, nachdem seine Quelle enthüllt wurde

HQ

Insider-Zugang ist nicht immer der beste Weg, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren. Ja, wir alle haben in der Vergangenheit davon profitiert, dass wir von Dingen erfahren haben, bevor sie öffentlich wurden, aber es hat den Unternehmen auch einen erheblichen Verlust an Wirkung und Marketing beschert. Und das ist von dieser Seite des Problems, denn manchmal sind die "Quellen" falsch oder regelrechte Falschmeldungen, die sich schnell verbreitet haben und dann ein Meer von Zweifeln hinterlassen haben.

Es gibt jemanden, der sich daran gemacht hat, die Struktur der Internet-Leaker direkt zu demontieren, und das ist kein Geringerer als der Bloomberg-Journalist Jason Schreier. Innerhalb weniger Wochen hat er zwei der bekanntesten Leaker der Community entlarvt, die nicht mehr direkt operieren, nämlich Midori (bekannt für seine Leaks über Sega und Atlus) und jetzt eine wahre Legende unter Nintendo-Fans, Pyoro.

Jahrelang gab es Spekulationen, dass die Person oder Personen hinter dem X-Konto ihre Informationen tatsächlich von Nintendos eigener Backend-Website erhalten haben, und ihre Erfolgsbilanz war nahezu tadellos. Es war Schreier, der nach einem Austausch privater Nachrichten auf X herausfand, dass die Quelle ein Nintendo-Mitarbeiter war. Durch die Offenlegung seiner Quelle in dem Artikel hat Pyoro Brücken abgebrochen und das Konto geschlossen.

Während Leaker immer etwas Soße in die Diskussion über bevorstehende Videospielankündigungen bringen, glauben wir, dass der beste Weg, um informiert zu werden, natürlich immer die Fachmedien sind.

Werden Sie Pyoro vermissen?