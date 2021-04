Nintendo-Präsident wünscht sich neue Marken

You're watching Werben

Ein aktuelles Nikkei-Interview (übersetzt von VGC) mit Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa legt nahe, dass das Unternehmen seine Strategie bezüglich eigener Marken überdenkt.

So kündigte Furukawa an, man wolle sich "in Zukunft darauf konzentrieren, neben Langzeit-Marken wie Mario und Zelda neue Serien zu erschaffen" und ergänzte: "Nintendo muss wettbewerbsfähig bleiben. Spiele sind nichts Lebensnotwendiges. Damit Kunden in ihrer spärlichen Zeit deine Spiele auswählen, müssen sie interessant sein. Der Wettbewerb ist hart und ich bin nicht optimistisch."

Mit Dank an Gamesindustry.biz!