Nintendo-Patents verraten uns möglicherweise Details über die Spielmechaniken in Zelda: BOTW 2

Die Fans von The Legend of Zelda sind natürlich gespannt darauf, mehr über den nächsten Teil der Saga zu erfahren. Obwohl Nintendo die Fortsetzung von Breath of the Wild für das Jahr 2022 plant, lassen sie sich bislang nicht in die Karten schauen. Die meisten Eindrücke stammen aus einem Gameplay-Trailer, den die Firma vor einiger Zeit veröffentlicht hat, doch es gibt noch andere Quellen. Die japanische Firma hat einige Patente eingereicht, um Spielmechaniken vor geistigem Diebstahl zu schützen und diese Informationen könnten möglicherweise einige interessante Informationen zum Gameplay des neuen Spiels enthüllen.

In einem ersten Patent, das bei der WIPO (der World Intellectual Property Organization) angemeldet wurde, werden Bedingungen beschrieben, die nötig sind, um eine hängende Plattform physisch zu durchfahren. Im Trailer konnten wir das bereits beobachten und sofern der Untergrund für diese Aktion geeignet ist, kann sich Link offenbar von unten nach oben durch feste Materialien bewegen.

Ein anderes Patent befasst sich mit einer neuen Kraft der Zeitmanipulation, die am ehesten mit einer Zurückspulen-Funktion zu vergleichen ist. Wendet ihr diese Fähigkeit auf Objekte an, lässt das Spiel die letzten Bewegungsabläufe des Ziels in umgekehrter Reihenfolge ablaufen. Das Zurückspulen wird nicht endlos möglich sein, sondern von einer Art Energieanzeige limitiert.

Zu guter Letzt haben wir ein Patent, das den freien Fall beschreibt. Unser Charakter wird nicht nur in der Lage sein, beim Fall durch die Lüfte mehrere Positionen einzunehmen, sondern währenddessen auch mit seinem Bogen schießen können. Link hat sogar die Möglichkeit, mit dem Rücken voran nach unten zu sausen, um Feinde oder Objekte hinter sich anzuvisieren. Gleichzeitig kann er auch einen Sturzflug einleiten und an Geschwindigkeit gewinnen. Diese Luftgymnastik ist offensichtlich von den akrobatischen Leistungen der Fallschirmspringer inspiriert und das verspricht einige aufregende Kämpfe in der Luft.

Noch hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild II kein genaues Veröffentlichungsdatum erhalten und auch der Titel ist noch nicht final. Während ihr auf neue Informationen von Nintendo wartet, empfehlen wir euch noch einmal, den E3-2021-Trailer mit diesen neuen Details unter die Lupe zu nehmen.