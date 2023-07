Nintendo-Manager haben keine enormen Gehälter

HQ

Wie viel Geld verdient der Chef eines der größten Gaming-Unternehmen der Welt wirklich? In einem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht können wir sehen, dass Nintendos Platzhirsch, Shuntaro Furukawa, mit etwa 2,51 Millionen US-Dollar an Vergütung pro Jahr die Gehaltsliga anführt. Dicht dahinter liegt Shigeru Miyamoto, dessen Jahresgehalt umgerechnet 2,02 Millionen US-Dollar beträgt - sicherlich nicht unangemessen, insbesondere im Vergleich zu anderen Führungskräften in der Branche.

Wenn man sich die 2.700 Mitarbeiter des Unternehmens ansieht, werden sie mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von rund 68.000 US-Dollar auch gut entlohnt, Geld, das Nintendo angesichts seiner Kriegskasse an Einnahmen während der gesamten Switch-Ära kaum Probleme hat, auszuzahlen.

Was halten Sie von diesen Gehältern, scheinen sie angemessen zu sein?