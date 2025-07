Nintendo zieht alle Register für ein Nintendo Direct Partner Showcase morgen, am 31. Juli Wir hatten eine Verschiebung auf nächste Woche aufgrund des Tsunamis in Japan befürchtet, aber es sieht so aus, als ob wir endlich ein Streaming-Event haben werden.

HQ Wir waren in den letzten Stunden nervös und befürchteten, dass Nintendo aufgrund der schwierigen Situation im Land mit dem Tsunami, der durch das Mega-Erdbeben in Russland verursacht wurde, beschließen würde, die gemunkelte Nintendo Direct im Juli auf nächste Woche zu verschieben. Es sieht jedoch so aus, als ob wir noch vor Ende des Monats eine Veranstaltung haben werden. Nintendo hat für morgen, den 31. Juli um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ, ein Nintendo Direct Partner Showcase angekündigt. Das Event dauert 25 Minuten und bietet Ankündigungen von Spielen von Drittanbietern für Nintendo Switch 1 und Nintendo Switch 2. Es wird daher nicht erwähnt, dass wir exklusive Enthüllungen von Nintendos hauseigenen Studios erhalten werden. Erwarte morgen keine offizielle Ankündigung von Animal Crossing. Wir können jedoch weitere interessante Ankünfte erwarten. Einer der am meisten diskutierten Titel, der bald auf Nintendos neuen Hybriden erscheint, ist Red Dead Redemption 2 und möglicherweise ein Veröffentlichungsdatum für Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2, aber das ist im Moment nur Spekulation. Die gute Nachricht ist, dass wir es in weniger als 24 Stunden mit Sicherheit wissen werden.