Nintendo zeigt Gameplay von WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K Battlegrounds hat einen neuen Trailer erhalten, in dem wir gesehen haben, wie vier Wrestler gegeneinander antreten. Die Präsentation fand im Zuge der Nintendo Direct Mini statt und deshalb sahen wir Gameplay der Switch-Fassung, die souverän Zwei-gegen-Zwei-Matches zu stemmen scheint. Gezeigt wurden unter anderem Teamfähigkeiten, Spezial(an-)griffe, der Einsatz von ungewöhnlichen Hilfsmitteln und Interaktionen mit der Umgebung. Während sich die Spieler gegenseitig auf den Kopf hauen, sammeln sie Punkte in Abhängigkeit ihrer Angriffe. Am 18. September erscheint das Spaßspiel auf PS4, Xbox One, Google Stadia, PC und Nintendo Switch.

